رابط التقديم في بعثة حج الأزهر الشريف 2025.. اعرف التفاصيل

حدد الأزهر الشريف، الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم في بعثة الأزهر إلى الحج للعام الجديد، وهي بعثة متاح لجميع العاملين في الأزهر التقديم فيها، وذلك طبقا لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين والراغبين في السفر ضمن البعثة هذا العام الى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

آخر موعد للتقديم في بعثة حج الأزهر الشريف

وأوضح المنشور الصادر عن شيخ الأزهر، أن آخر موعد للتقديم فى بعثة الأزهر للحج ، هذا العام هو 1 ديسمبر المقبل، وذلك بناء على الشروط التالية:-

- ألا يكون المتقدم سبق وأدى مراسم الحج سابقا.

- ألا يقل عمره عن 59 عاما وقت التقديم.

- أن يكون على رأس العمل فى الأزهر وقت السفر للحج.

- أن يحمل جواز سفر ساري، لمدة عام على الأقل بدء من فبراير 2025.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة 6 اشهر بدء من 19-2-2025.

طرق التقديم في بعثة الأزهر للحج

هذا وفى ذات السياق، كشف منشور الأزهر الشريف، عن طرق التقديم فى بعثة الأزهر للحج، والتى ستكون عبر الرابط الإلكتروني، للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط، على أن يتم تسجيل الطلب والبيانات من خلال هذا الرابط.