وظائف الأزهر الشريف في 10 محافظات.. اعرف الأماكن والعدد المتاح

أتاحت المناطق الأزهرية وظائف الأزهر الشريف في 10 محافظات، والتي تأتي بتخصصات مختلفة للمعلمين، سواء في المعاهد الابتدائية أو الإعدادية والثانوية، ويبدأ التقديم بها خلال أيام وفقا لشروط محددة من خلال رابط الأزهر الشريف.

رابط وموعد التقديم لوظائف الأزهر الشريف في 10 محافظات

التقديم في وظائف الأزهر الشريف في 10 محافظات، يبدأ التقديم بها من يوم السبت 23 نوفمبر، ويستمر التقديم لمدة 15 يوما، على أن يتم التقديم من خلال رابط الأزهر الشريف على بوابة الأزهر.

الوظائف المتاحة في 10 محافظات للأزهر الشريف تأتي كالآتي:

- محافظة الشرقية: تتوفر نحو 1633 فرصة للعمل بنظام الحصة في المعاهد الأزهرية بواقع 473 فرصة في المرحلة الابتدائية، ونحو 474 معلما في المرحلة الاعدادية.

- محافظة قنا: تم توفير نحو 925 فرصة عمل وهم نحو 513 فرصة في المرحلة الابتدائية، و199 في المرحلة الإعدادية، و213 معلما في المرحلة الثانوية.

- محافظة المنيا: نحو 370 معلما منهم 1616 في المرحلة الابتدائية، ونحو 109 في المرحلة الاعدادية.

- محافظة البحيرة: تم توفير نحو 562 فرصة من ضمنهم 338 للمرحلة الابتدائية، و114 للمرحلة الاعدادية، و110 للمرحلة الثانوية.

- محافظة الغربية: أتاحت المنطقة الأزهرية نحو 386 فرصة من ضمنهم 86 فرصة بالمرحلة الابتدائية، و187 للإعدادية، و113 للثانوية.

- محافظة كفر الشيخ: حددت المنطقة نحو 400 فرصة للمعلمين منها 211 في الابتدائية، و88 في الاعدادية، و101 في الثانوية.

- محافظة أسوان: حددت 308 فرصة للمعلمين وهم 93 في المرحلة الابتدائية، و116 في الاعدادية، و99 في الثانوية.

- محافظة بني سويف: تم تحديد 538 فرصة منها 267 في الابتدائي، و 204 في الاعدادي، و67 في الثانوي.

- محافظة الأقصر وفرت نحو 179 فرصة منها 102 للابتدائي، و60 للإعدادية، و17 للثانوية.

- محافظة الدقهلية جاءت بفرص نحو 1371 بواقع 409 فرص في المرحلة الابتدائية، ونحو 221 فرصة في المرحلة الاعدادية.

شروط القبول في وظائف الأزهر الشريف في 10 محافظات

وتأتي الشروط الخاصة للقبول والتقديم في تلك الوظائف فهي أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر الكليات الشرعية والعربية، لتخصص مواد شرعية وعربية، ولمعلم لغة إنجليزية من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.