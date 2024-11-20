إيهاب المصري: تريزيجيه النجم الأوحد في منتخب مصر.. ومباراة بوتسوانا تحصيل حاصل

قال إيهاب المصري، المحلل الفني لقناة «إكسترا نيوز»، إنّ مباراة منتخب مصر أمس، أمام بوتسوانا، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، كانت تحصيل حاصل، موضحا أن الدوافع كانت موجودة أكثر عند المنتخب البوتسواني، الذي يطمع في نقطة للصعود.

وتابع: «بدأنا المباراة بحالة من عدم التركيز، لكن تداركنا الموقف سريعا عن طريق النجم الأول والأوحد لمنتخب مصر، وهو محمود حسن تريزيجيه، إذ أنه اللاعب الأكثر إيجابية مع كابتن حسام حسن منذ توليه المسؤولية».

11 محاولة على المرمى لمنتخب مصر

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تريزيجيه قدم مستويات كبيرة مع حسام حسن في منتخب مصر، مشيرا إلى أن الشوط الأول خلال مباراة الأمس مع بوتسوانا كان جيدا، لكن ضاعت أكثر من فرصة، وكان هناك أكثر من 11 محاولة على المرمى، لكن التسرع والاستعجال جعل تركيز اللاعبين يقل أمام المرمى.

بطء أداء منتخب مصر ساعد بتسوانا

وأوضح «المصري»: «الشوط الثاني شهد أداء بطيئا من جانب لاعبي منتخب مصر، ما ساعد منتخب بوتسوانا على عمل تكتل دفاعي بشكل جيد، لكن كانت فرصة مميزة ومهمة للاعبي منتخب مصر».