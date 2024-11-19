بث مباشر لحظة بلحظة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا الآن في تصفيات أفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم الثلاثاء، أمام بوتسوانا، عبر البث المباشر لحظة بلحظة للقاء، الذي انطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ونقدم خدمة البث المباشر لحظة بلحظة، لنتيجة وأحداث مباراة منتخب مصر وبوتسوانا الآن، علما بأن المباراة تنقل حصريا عبر قنوات «بي إن سبورتس».

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين منتخبي مصر وبوتسوانا.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا، مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - ناصر ماهر - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في المغرب 2025، عن فوز منتخب مصر على نظيره كاب فيردي بثلاثية دون رد، سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وفي الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025، فاز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية، أحرزها محمود حسن تريزيجيه «هدفين»، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا في الجولة الثالثة، بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، قبل أن يكرر فوزه على نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة، بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق إبراهيم عادل.

وفي الجولة الخامسة، تعادل منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي بنتيجة 1-1، وأحرز هدف «الفراعنة» طاهر محمد طاهر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر 13 نقطة.

2- بوتسوانا 7 نقاط.

3- كاب فيردي 4 نقاط.

4- موريتانيا 4 نقاط.