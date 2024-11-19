مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا.. شوبير أساسيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة بوتسوانا مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، علما بأن «الفراعنة» تأهل رسميًا للبطولة القارية.

التشكيل الرسمي لـ منتخب مصر أمام بوتسوانا

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام بوتسونا مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - ناصر ماهر - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا

ويغيب عن منتخب مصر أمام بوتسوانا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري للسبب ذاته، ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 13 نقطة، ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتواجد كاب فيردي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المنتخب الموريتاني في المرتبة الرابعة برصيد 4 نقاط أيضا، ويحتاج بوتسوانا للفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة التأهل لكأس الأمم الإفريقية.