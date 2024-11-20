إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ ضمن الموجة 24

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات بمركز دسوق

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700 م2 بنطاق مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24، مٌشيرًا إلى أنّ تكثيف الحملات بشكل مُتتالي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وانطلقت الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، على أنّ تنفذ على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات والتنسيق مع وزارة الداخلية.