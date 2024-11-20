الأزهر يعلن تفاصيل مسابقة المعلمين 2024: 6 تخصصات مطلوبة

أعلن الأزهر الشريف انطلاق مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين والتي تهدف إلى استقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة للعمل في مجال التعليم الأزهري بمختلف مراحله، وتمثل هذه المسابقة فرصة مثالية للمعلمين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية والانضمام إلى صرح تعليمي عريق يسهم في بناء أجيال المستقبل.

أهداف مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين

وأوضح الأزهر الشريف أنَّ مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين تسعى إلى تعزيز جودة التعليم الأزهري من خلال اختيار نخبة من المعلمين المؤهلين القادرين على مواكبة التطورات التربوية والتعليمية، كما تهدف إلى دعم القيم الإسلامية الوسطية التي يحرص الأزهر على نشرها.

شروط التقديم في مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين

وحدد الأزهر شروط وظائف مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين، عبر موقعه الرسمي، وأهمها أن يصل عمر المتقدم إلى 40 عامًا، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي مناسب للتخصص المطلوب، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية بنجاح.

المزايا المالية في وظائف الأزهر

وأكّد الأزهر أن مسابقة المعلمين 2024 لها مميزات من بينها المزايا المالية، إذ يحصل المعلم على راتبه الذي يعادل الحد الأدنى للأجور بجانب العديد من المنح والامتيازات ومكافآت المناسبات الدينية والأعياد التي يقدمها الأزهر الشريف للعاملين به في حال تعينه، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية والعديد من الخصومات على خدمات الأزهر الشريف المدفوعة مثل الرحلات والمصايف، ولكن نظام التعاقد بالحصة لا يحق له الاستفادة بهذه المميزات إلا بعد تعيينه.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين

كما أعلن الأزهر التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2024 للمعلمين شملت: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الإسلامية، واللغة الإنجليزية، إلى جانب تخصصات التعليم الفني.

وأكد الأزهر أنَّه يمكن للمعلمين الراغبين في المشاركة التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف من هنا، ويتطلب التقديم إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل السيرة الذاتية، المؤهل الدراسي، وصورة شخصية حديثة.