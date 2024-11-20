بعد منعه في 19 دولة.. أول طلب إحاطة يطالب بحجب «التيك توك» عن مصر

تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر، قائلا إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي لعدة أسباب.

حجب تطبيق التيك توك في مصر

وكشف عضو لجنة الصناعة، في البيان، الذي أصدره على صفحته الرسمية عن أسباب تقديمه طلب الإحاطة، مؤكدا أن التيك توك هي المنصة الأكثر إفسادا للمجتمع وتسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب، لافتا إلى وجود العديد من الحالات التي جرى إحالتها إلى القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.

وأوضح أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على منصة التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة على مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحس آخرالاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري أغلبهم من الشباب والمراهقين.

ونوه إلى أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمي الترند، وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوي بسهولة، إلى جانب ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال غير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب من خلالها حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين، وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد على انحطاط المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

19 دولة مختلفة اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توك

وأكد عضو مجلس النواب، وجود 19 دولة اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنها ساعدت على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.

واختتم عضو النواب حديثه مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء على هوية الأسرة المصرية.