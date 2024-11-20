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القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

كتب:

محمد بركات
12:15 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
متهم

متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.

قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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