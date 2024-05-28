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نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات حدائق العاصمة

كتب:

أيمن حمزة
10:35 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
خلال تفقد المشروعات

خلال تفقد المشروعات

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وجرى الاطلاع على عرض تقديمي عن المدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق. 

 

 

تذليل العقبات

 

وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع للمدن، كما أن الالتزام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.

متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 

وأكد أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.