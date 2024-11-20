«تعليم القاهرة» تحتفي باليوم العالمي للطفولة.. حملات توعية للتصدي للعنف

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باليوم العالمي للطفل، من خلال المشاركة في المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث علي الاهتمام بالأطفال، واكتشاف مواهبهم ودعمهم، والتصدي للعنف، والطرق المثلى للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم .

تحفيز الأطفال وتشجيعهم

وقالت سماح إبراهيم، مدير مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه جرى إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنية، ولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم.

ودعت إلى تحفيز الأطفال وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة والقراءة والأنشطة المختلفة، فهم جيل الغد، وبناة المستقبل، وأغلى ما نملك .