أحمد زكي نجم الأسبوع.. جدول فعاليات مركز الحرية في الإسكندرية

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، منها الاحتفال بذكرى الفنان الراحل أحمد زكي.

«الحرية للإبداع» يحيي ذكرى رحيل أحمد زكي

يحتفل صالون «كلام في السيما» مع المخرج السينمائي أشرف فايق، بذكرى رحيل أحمد زكي، واستعراض جزء من التاريخ السينمائي الكبير لـ«فتى الشاشة الأسمر»، بعرض أجزاء من أفلامه، والحديث عنها بعد غد الخميس، الساعة 7 مساء.

ووفقا لصندوق التنمية الثقافية، يعقد مركز الحرية لقاء متجدد لـ«نادي سينما الأطفال» يوم السبت المقبل، الساعة 12 ظهرا، وعرض فيلم «incredibles 2» مجانا.

ثورة يوليو وتطور مدينة الإسكندرية

وضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر، يعقد مركز الحرية للإبداع، ندوة بعنوان «قيام ثورة يوليو وتطور مدينة الإسكندرية إداريا وثقافيا واجتماعيا في التاريخ المعاصر»، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 6.30 مساء بقاعة توفيق الحكيم.

وينظم المركز ندوة بعنوان «الأبعاد الجيوسياسية للأحداث في خليج عدن والبحر الأحمر وأثرها علي حركة الملاحة الدولية»، يوم الثلاثاءالمقبل، الساعة 6.30 مساء.