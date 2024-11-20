«القاهرة الإخبارية»: الحكومة تفرض حظر تجوال في العراق لإجراء التعداد السكاني

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنّ هناك حظر تجوال اليوم وغدا في العراق من أجل إجراء التعداد السكاني، موضحة أن شوارع العاصمة بغداد خالية من المواطنين والمركبات، باستثناء الفرق الجوالة التي تدير عملية التعداد.

أهمية التعداد السكاني بمحافظات العراق

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أنّ المستشار المالي لرئيس وزراء العراق أطلق تصريحات عن أهمية التعداد السكاني في جميع المحافظات العراقية، إذ إن التعداد مهم بالسنبة للمواطنين الذين يعانون من الفقر وانعدام الخدمات في مناطقهم، خاصة أن المواطنين في حاجة إلى مزيد من المدارس والخدمات والكثير من الخدمات.

فرق تعداد السكان موجودة في الشوارع والأزقة

وتابعت: «منذ صباح اليوم وفرق تعداد السكان موجودة في شوارع وأزقة المحافظات العراقية والعاصمة بغداد، إذ تتجول في المنازل وتملأ استمارات وبيانات المواطنين من خلال العثور على معلومات عن الأم والأب والأبناء والرواتب، من ثم توفر الحكومة العراقية المستوى التعليمي لكل الفئات العمرية عبر المدارس الحكومية والأهلية».