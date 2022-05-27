بريد الوطن .. طاقات وطموحات مدفونة فى التعداد السكانى

يعد تعداد السكان الهائل والمتزايد فى بعض من دول العالم عقبة حقيقية، فى تقدم اقتصاد بعض من هذه الدول، لأسباب عدة، منها الاعتماد على إعانات ودعم الدولة الدائم، للشباب منذ ولادته، والذى بدوره تسبب، وذلك على مدار سنوات طويلة، فى ركود الفكر، والطاقات لدى هؤلاء الشباب، فى البحث عن وظائف، ومشاريع بديلة عن القطاع الحكومى، بعد تخرجهم، ومن أمثلة هذه الدول مصر.

وعلى النقيض الآخر، هناك بعض من دول العالم تحمل أضعاف تعداد سكان مصر مرات عديدة، مثل الصين، ولكن بعزائمهم واستغلال طاقاتهم العقلية، والفكرية، والبشرية معاً، أصبحت الصين من القوى الاقتصادية الكبرى المؤثرة فى اقتصاد العالم. ويرجع ذلك إلى إصرار الشباب فيها على الاعتماد على النفس، بمشاريعهم الابتكارية الخاصة، تلك المنتجات الإلكترونية، وكذلك الحرفية، التى غزت، وما زالت تغزو الأسواق المصرية، والكثير من دول العالم.

ويعتمد الشباب فى مصر، على بناء مستقبلهم ببناء منظومات العمل الجماعية، والفردية، عن طريق استغلال الأفكار، والطاقات والإبداعات، والتى لا تخلو من شباب المصرين، فى عمل المشروعات الكبيرة والصغيرة معاً، فى بناء مستقبل جديد ومشرق يحمل الخير لهم، ولبلدهم وفى نفس الوقت يعمل على بناء اقتصاد جيد، تستطيع به مصر، الصعود نحو القمة.

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية

والدولية لحقوق الإنسان

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