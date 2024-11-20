أول تحرك من «تضامن الغربية» على واقعة ضرب طفلة في حضانة بالسنطة

كشف الدكتور خالد أبو المجد، مدير إدارة التدخل السريع والعلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، حقيقة واقعة التعدي على طفلة في إحدى الحضانات بقرية في مدينة السنطة، التي تم تداول فيديو خاص بها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أبو المجد لـ«الوطن» إلى أن واقعة ضرب طفلة كانت من قبل إحدى المعلمات التي تعمل في الحضانة بنظام الحصة، وأن تاريخ الواقعة يعود إلى شهر أكتوبر الماضي.

انتقال وكيل وزارة التضامن

وأوضح « أبو المجد» أنه فور ورود شكوى بالواقعة تم التحرك على الفور من قبل حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بناء على توجيهات من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لبحث الشكوى والعمل على فحصها.

المعلمة صاحبة الواقعة تم فصلها

وتبين أن واقعة ضرب الطفلة، يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر الماضي، وأن المعلمة صاحبة الواقعة تم فصلها عقب الواقعة مباشرة وأن آخر توقيع لها في دفتر حضور وانصراف الحضانة كان بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، ولم يتخذ أهل الطفلة أي إجراءات قانونية وقتها، وأنه بالتواصل معهم رفضوا اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن الواقعة.

رصد ملاحظات أن السعة الاستيعابية للحضانة

وأوضح « أبو المجد» أنه تم توجيه اللوم إلى مدير الحضانة بشأن عدم الإبلاغ بالواقعة في وقتها، كما تبين أن الحضانة مرخصة وأن الترخيص ينتهي في 2026، وتم رصد ملاحظات أن السعة الاستيعابية للحضاتة 50 طفلاً بينما وجد في فصول الحضانة نحو 70 طفلاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة.