«تعليم جنوب سيناء» يكرّم معلمة لفوزها بالمركز السابع في مسابقة دينية

كرّم عادل عبد الرحمن عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، مريم توفيق كمال، معلمة التربية الدينية المسيحية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لإدارة رأس سدر وتسليمها شهادة تقدير، وذلك لفوزها بالمركز السابع «فئة المعلمين» في المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية، وذلك بالتعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل المسابقة الثقافية المسيحية

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تقيم سنويا المسابقة الثقافية المسيحية تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي مخصصة لجميع المراحل التعليمية والمعلمين والموجهين والمعاشات ومن شروطها أن تكتب البحوث بخط اليد ويصعد الفائزين على مستوى المحافظات إلى مسابقة على مستوى الجمهورية أما بالنسبة لمسابقة المعلمين والموجهين والمعاشات فتسلم الأبحاث لموجه أول الإدارات التعليمية ويتم تسميع المحفوظات بمعرفة لجنة من خبراء هذا المجال من الخدام بالكنيسة.