وكيل تعليم جنوب سيناء يؤكد: نسعى لتنمية المعلم مهنيا

أكد محمد حامد عقل، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، أهمية دور المعلم والإيمان بالرسالة التي يقوم بها وضرورة تنميته مهنيًا بما يتماشى مع إستراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة التي ترتبط بالتحول الرقمي والطفرات التكنولوجية، وتمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته الذهنية من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وكيل المديرية يتفقد ورشة التأهيل التربوي

جاء هذا اليوم أثناء تفقد وكيل المديرية ورشة تدريب برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم «الدفعة الثانية» الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقرات قاعات التدريب لهم بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بإدارة طور سيناء التعليمية.

فعاليات التدريب

ومن جانبها قدمت مها سيد مديرة إدارة التدريب بالمديرية الشكر للسيد وكيل الوزارة على اهتمامه المباشر لفعاليات التدريب، مشيرة إلى أن التدريب بدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوعين، والذي يستهدف «48 متدربا كمعلم فصل»، ويتضمن حقيبتين تدريب، الأولى تأهيل تربوي، حيث تم إضافة بعض المحاور مثل أنشطة التوكاتسو والذكاء الاصطناعي والتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والثانية تتعلق بالتأهيل البدني والذهني.