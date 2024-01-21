وكيل «تعليم جنوب سيناء»: لم نرصد أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

قال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، إنّ غرفة عمليات مديرية التعليم في المحافظة لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، مؤكدًا أنّه مرّ على اللجان داخل مدارس طور سيناء؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحان في اللجان، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب، والتأكد من أنّه لا توجد شكاوى من نظام البوكليت.

الالتزام بتعليمات الوزارة

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام من قبل الطلاب والطالبات بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان والتزام المراقبين بتعليمات الوزارة، وعدم دخول التليفون المحمول داخل اللجان، سواء للطالب أو للمراقب وتسليمها لرئيس اللجنة قبل البدء بتوزيع الأسئلة.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان اليوم

يذكر أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 بدأت اليوم، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 يناير الجاري لمدة 5 أيام، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان اليوم نحو 3472 طالبًا وطالبة في 8 إدارات تعليمية.