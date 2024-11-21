شركة تطلب موظفين للعمل في القاهرة.. التفاصيل والشروط

يستمر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في التعاون مع الشركات الخاصة، والإعلان عن فرص العمل والوظائف المختلفة بها، وذلك تيسيرًا على الناس والشباب والخريجين لإيجاد فرص مناسبة لهم.

وكشف موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني، عن حاجة إحدى شركات المقاولات الشهيرة في مدينة نصر بالقاهرة لشغل وظيفة مسؤول موارد بشرية وشؤون عاملين hr بشرط توافر الخبرة.

وظائف شاغرة

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية إدارة الأعمال/ العلوم الإدارية ونظم المعلومات/ الإدارة والاقتصاد - إدارة الموارد البشرية».

الجنس المطلوب: قبول الذكور فقط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 40 سنة.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

مميزات الوظيفة

ومن مميزات الحصول على الوظائف المعلن عنها ما يلي:

يُحتسب الوقت الإضافي

تأمينات صحية

تأمينات اجتماعية

مهام الوظيفة

تعمل الشركة في استخراج الرخام من محاجر في الجبال برأس سدر، ونظرا لتوسع الشركة في المحاجر مطلوب HR خبرة لإدارة موارد الشركة.

- العمل داخل وخارج القاهرة.

- يفضل من له معرفة بمحاجر الرخام.

- الإلمام بقوانين العمل والتأمينات.

- القدرة على التواصل الجيد مع العمال والإداريين والمهندسين.

- قدوة في العمل وخارج العمل.

- الأفضلية غير مدخن ويمتلك سيارة.

- تنظيم الإجراءات الوظيفية وإدارة ملفات الموظفين.

- القدرة على تطوير أداء الموظفين، والإدارات.

- تحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد المصاريف.

- العمل على نظام ERP متكامل.

- معالجة قضايا الموظفين وضمان الامتثال لقوانين العمل وسياسات الشركة.

- القدرة على وضع لوائح العمل والهيكل الإداري بما يتناسب مع سياسات الشركة «الإدارة– المحاجر- المصنع».

- المشاركة في وضع سياسة مالية لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية.

- متابعة أداء الموظفين وإعداد تقارير شهرية عن الأداء.

ويمكن التقديم من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا.