محافظ كفر الشيخ لنواب المحافظة: «نعمل بكل جهد من أجل هذا الشعب الأصيل»

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة

ووفق بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، ناقش المحافظ، مشروعات التعليم، ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسُبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وسُبل مواجهة العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتاً إلى عقد لقاء دوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.

كما بحث محافظ كفر الشيخ، آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ، ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات، والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تُعاني منها المحافظة.

المحافظ: نعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل

وأعرب المحافظ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: «جميعاً مشاركون في المسئولية، وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ».