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محافظ كفر الشيخ: تسليم 82 نموذجا للتصالح على مخالفات البناء في بلطيم

كتب:

مصطفى عنز
02:43 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تسليم 82 من نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة المصيف، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

تيسير الإجراءات على المواطنين

وقال المحافظ، إنٌ هذه الخطوة تأتي ضمن حرص محافظة كفر الشيخ على تيسير الإجراءات على المواطنين، وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا إلى أنّ المحافظة مستمرة في متابعة طلبات التصالح.

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بقلم مصطفى عنز