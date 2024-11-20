محكمة أسرة المنتزه تقضي بخلع بيج رامي من زوجته الثانية بالاسكندرية

قضت محكمة أسرة المنتزه شرق الإسكندرية، بتطليق مي محمد السنهوري، الزوجة الثانية لبطل كمال الأجسام المعروف بيج رامي، طلقة بائنة للخلع.

ووفق بيان نشرته السيدة «مي»، جاء الحكم في القضية رقم 7149 لسنة 2024، مع إلزام اللاعب بدفع المصاريف القانونية اللازمة.

اسباب رفع قضية الخلع

جاء ذلك بعدما تقدمت مي السنهوري، وهي ربة منزل، بدعوى خلع ضد المدعو «م.م.ح» المعروف بـ«بيج رامي»، بسبب رفضه الانفصال وديًا، وفقًا لما ورد في مستندات الدعوى التي أرفقتها بمحكمة الأسرة.

أول تعليق من زوجة بيج رامي بعد حكم الخلع

وكشفت مي السنهوري عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» أن الطلاق لم يتم بشكل ودي بسبب رفض بيج رامي الانفصال، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

وقالت زوجة بيج رامي في منشورها: «للتوضيح، لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديًا، وبناءً على ذلك حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي. الحمد لله على كل شيء».

يُذكر أن الحكم يأتي بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها الزوجة لإتمام الانفصال، ليضع حداً لقضية أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.