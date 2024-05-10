«فقدت الفرصة».. بيج رامي يعتذر عن المشاركة في بطولة أمريكية شهيرة والجمهور يرد

اعتاد جمهور بيج رامي، على رؤيته في مختلف بطولات كمال الأجسام في مختلف دول العالم سواء كلاعب أو كضيف، وسط حالة من التشجيع والحماس رغبة في فوز «رامي»، إلاً أنه فاجئهم وأصدقائه الرياضيين، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باعتذاره عن المشاركة في بطولة «Pittsburgh Pro» الأمريكية 2024.

رسالة مؤثرة من بيج رامي

«يؤسفني حقًا أن أعلن أنه بسبب التأخير في الحصول على التأشيرة، لن أتمكن من حضور حدث Pittsburgh Pro لهذا العام، وهذا لا يعني فقدان فرصة الظهور كضيف فحسب، بل يعني أيضًا فرصة لا تقدر بثمن لتكون جزءًا من حدث السيد جيم مانيون مرة أخرى والتواصل معكم»، هكذا بدأ بيج رامي رسالته إلى جمهوره ومتابعيه وأصدقائه، معتذرًا عن حضور البطولة الأمريكية.

وتابع بيج رامي حديثه عن السيد جيم مانيون: «لقد كان حماسك دائمًا هو القوة الدافعة لي، ومن المخيب للآمال بشدة عدم مشاركة هذه اللحظة معك.. أعدك أن هذه النكسة لن تؤدي إلا إلى تعزيز التزامي بلقاء كل واحد منكم وشكركم شخصيًا في المناسبات المستقبلية، إن تفهمك ودعمك خلال هذا الوقت موضع تقدير كبير».

رد فعل الجمهور على رسالة بيج رامي

وختم «رامي» رسالته: «شكرا لوقوفك بجانبي.. وحتى ذلك الحين، ابقوا أقوياء مع امتناني لكم بالتوفيق»، لتهال عليه التعليقات المساندة والمتمنية له التوفيق خلال المرة القادمة: «بالتوفيق يا كوتش في ما هو قادم بإذن الله ولعله خير.. بالتوفيق يا كوتش واللي جاي أحسن بإذن الله».

من المقرر أن تقام بطولة «Pittsburgh Pro» الأمريكية 2024، يومي 10 و11 مايو الجاري.