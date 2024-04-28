بطلة عالم وكاتبة وضابط ملاحة في الـ25.. حكاية ملك رمضان مع بيج رامي

عمرها لا يتجاوز الـ 25 عاما، ورغم صغر سنها إلا أن «ملك» احترفت الكثير من الأشياء، وبرعت في العديد من المجالات، وأبدعت في كل منها، فهي الكاتبة والبطلة الرياضية وضابط الملاحة البحرية، التي تعاملت مع نجوم عالميين على رأسهم بطل مستر أولمبيا بيج رامي.

بسبب عشقها للبحر، خططت ملك رمضان ابنة محافظة القاهرة، لدخول الأكاديمية البحرية، لتصبح ظابط ملاحة بحرية، ومنذ طفولتها كانت قادرة على خلق توازن بين دراستها وهوايتها، لتصبح واحدة من أبطال منتخب مصر في الكيك بيكسنج، وحصلت على 3 بطولات حصدت فيها المركز الأول على مستوى القاهرة بحسب حديثها لـ«الوطن».

«ملك» مواهب متعددة في الـ25 من عمرها

وعلى الرغم من كونها في الـ25 من عمرها، إلا أنها استطاعت الحصول على بطولة العالم في رياضة الكيك بيكسنج، وأصبحت بعدها مدرب فيتنس ولياقة بدنية: «اشتغلت تقريبا مع كل الرياضيين مثل محمد إمبابي محمد زكريا وبيج رامي، اللي قابلته شخصيًا واشتغلت معاه فترة اتعلمت فيها كتير جدًا».

بعد انتهاء مشوارها الرياضي، وجدت نفسها تميل إلى علم النفس ودراسة النفس البشرية، الأمر الذي دفعها للحصول على العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بذلك الشأن، لتتمكن في وقت قصير أن تصبح «لايف كوتشينج» وقدمت عدد من المحاضرات، لتقديم الاستشارات النفسية التي تساعدك في تخطي أو تجاوز المشكلات سريعًا، دون النظر إلى الجوانب السلبية الخاصة بها.