مبلغ شهري لكل أسرة.. «التموين» توضح الفرق بين حصة الفرد في نظام الدعم العيني والنقدي

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف حصة الفرد من التموين لشهر نوفمبر 2024، يوميا حتى نهاية الشهر من جميع منافذ بقالي التموين، من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

حصة الفرد في التموين

ومن المقرر أن تختلف حصة الفرد في التموين عند تطبيق نظام الدعم النقدي للتموين، إذ أن النظام الجديد يهدف إلى الحفاظ على أموال الدعم، وستحصل فيه كل أسرة مدرجة في منظومة الدعم على مبلغ شهري يختلف من أسرة لأخرى حسب عدد الأفراد، وتقوم الأسرة بشراء مستلزماتها من السلع والخبز وفقا لاحتياجاتها الشهرية.

فيما تبلغ حصة الفرد من التموين في النظام المطبق حاليا وهو نظام الدعم العيني، كالتالي:

- 5 أرغفة من الخبز البلدي يوميا للفرد بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد.

- زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد شهريا بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد شهريا بحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

تحويل الدعم من عيني إلى نقدي

واتجهت وزارة التموين لتقديم مقترح التحول للدعم النقدي إلى جلسات الحوار الوطني، بعد الشكاوى المتكررة من وجود فاقد في منظومة الدعم ولوقف التلاعب بالسلع، مؤكدة أن منظومة الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز سيحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.