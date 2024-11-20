على طريقة «أبو العربي».. لاعب جزائري يحمل هاتفًا خلال مباراة بدوري المحترفين

شهدت كرة القدم الجزائرية واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر لاعب يحمل هاتفاً محمولاً أثناء مباراة رسمية، إذ يظهر الفيديو المتداول لاعب فريق اتحاد الفوبور، أسامة بولعابة، وهو يستخدم الهاتف خلال مباراة في دوري المحترفين الجزائري، ما أدى إلى موجة من التعليقات المتباينة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللقطات، بدا اللاعب الجزائري «بولعابة» ممسكاً بالهاتف أثناء تنفيذ ضربة ركنية، حيث تعامل مع الكرة بشكل طبيعي على الرغم من وجود الهاتف في يده، ما جعل المشهد غير المألوف يثير تساؤلات عديدة بين المشجعين ورواد الإنترنت، الذين عبروا عن دهشتهم من الواقعة، واعتبروها مزحة غريبة، بينما سخر آخرون من الموقف، حتى خرجت إدارة نادي اتحاد الفوبور الجزائري.

النادي يصدر بيانا يوضح تفاصيل الواقعة

ونقل موقع سبوتنيك عن وسائل إعلام محلية جزائرية، من جانبها، أن إدارة نادي اتحاد الفوبور أصدرت بيانا لكشف ملابسات الواقعة، إذ أكدت الإدارة أن اللاعب لم يكن يستخدم الهاتف بغرض شخصي، بل كان يحاول إعادته لصاحبه.

من هو صاحب الهاتف؟

وأشار البيان إلى أن الهاتف يعود لممرض الفريق، الذي أسقطه أثناء دخوله إلى أرض الملعب لإسعاف أحد اللاعبين، وأوضح النادي أن اللاعب التقط الهاتف محاولاً إعادته، إلا أن استمرارية اللعب منعت ذلك.