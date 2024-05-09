لاعب جزائري مفاجأة يقترب من الأهلي.. أولى صفقات الموسم المقبل.. عاجل

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن أول الصفقات التي سيقوم النادي الأهلي بحسمها بصورة رسمية، خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق، بناءاً على رغبة من جانب المدرب السويسري مارسيل كولر الذي يرغب في تدعيم الخط الدفاعي للفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

كريم رمزي: الأهلي يحسم صفقة زين الدين بلعيد عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال كريم رمزي في تصريحات تلفزيونية:« أن النادي الأهلي أتم اتفاقه مع زين الدين بلعيد على كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، وسيقوم بحسم كافة الأمور مع نادي اتحاد العاصمة عقب مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع بشكل رسمي».

وتابع:« النادي الأهلي، سيقوم بإرسال مندوب إلى الجزائر عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لحسم هذا الأمر نهائيا، وحسم صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي، بعد أن نال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نادي بلدية المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل.