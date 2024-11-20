طقس 72 ساعة مقبلة.. متى تتلاشى فرص سقوط الأمطار؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، بعد تحذيرات الأرصاد من الأمطار المتوسطة على شمال البلاد خلال الساعات الماضية، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة نهارا على كل الأنحاء، يصاحبها ظهور للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد تحذر من الأمطار الساعات المقبلة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتختفي فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت، ولكن يظهر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 21 نوفمبر

وتأتي درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.