حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار رعدية وغزيرة على 12 محافظة

كشف الأقمار الصناعية، استمرار انتشار السحب العالية والركامية والمنخفضة الممطرة، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أكثر من 12 محافظة ومدنية في حالة الطقس اليوم، والتي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، وتمتد على مدار اليوم، فى ظل استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض علوي بارد يعمل على حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

أمطار رعدية وغزيرة على 12 محافظة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب الممطرة تغطي منذ الصباح الباكر ولليوم الرابع على التوالي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الدلتا، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومدن القناة وصولا إلى وسط سيناء.

وأشارت «غانم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمطار تكون غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على عدد من المناطق، وذلك كما أوضحت صور الأقمار الصناعية، إذ تمتد الأمطار المتفاوتة الشدة اليوم على محافظات «مطروح، أقصي السواحل الغربية للبلاد، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، رفح، العريش، وسط سيناء، السويس، القليوبية، الدقهلية»، مؤكدة أن كمياتها وقوتها تختلف من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، عن كمياتها على محافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

متى تستقر الأحوال الجوية على المحافظات؟

وأضافت غانم، أنه بداية من الغد ستعود حالة الاستقرار التدريجي على المحافظات الساحلية، وتتراجع فرص سقوط الأمطار الإ على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية للبلاد، في حين تستمر تكاثر السحب على السواحل ومحافظات شمال الدلتا وصولا إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري، حيث يسود طقس غائم معظم ساعات النهار، ولكنها سحب لن يصاحبها أي فرص لسقوط الأمطار، ويسود طقس معتدل خلال النهار ومائل للبرودة أول ساعات المساء، وبارد على المدن والمناطق الصحراوية خلال فترات الليل المتاخرة.