تفاصيل رسالة من سيدة مجهولة إلى أحمد زكي في مرضه.. ما سرها؟

العلاقة بين الفنان والجمهور تكشف مدى نجاحه، وتمتد إلى أعمق من ذلك حال شعر الجمهور بنقاء الفنان وطيبة قلبه وبساطته، وحاجته إليهم في عز مرضه، وهذا ما حدث للنمر الأسود أحمد زكي، الذي تعتبر أزمة مقتنياته حاليًا حديث الساعة، وفي وقت سابق أجرت «الوطن» جولة داخل شقته في المهندسين التي يدور حولها الجدل حاليًا.

من بين عشرات الأوراق التي غطتها أتربة شقة عبارة عن قطعة فنية محتفظة بذكريات فنان نادر، رسالة من سيدة مجهولة بالنسبة للفنان، لا يعلم عنها شيئًا سوى اسمها المكتوب على الرسالة، تعطيه جرعة صبر على المرض الخبيث، فما نصها؟

تفاصيل رسالة من سيدة مجهولة إلى أحمد زكي

«أخي الفنان / أحمد زكي تحيه طيبة وبعد، أبعث إليك رسالة حب واعتزاز من مواطنة مصرية بالنيابة عن كل فرد من أفراد الشعب المصري إلى من استطاع بصدق وبساطة تعبيره وتواضعه الشديد وحسه المرهف أن يأسر قلوب أبناء الوطن العربى بأكمله والشعب المصري بكل فئاته وطبقاته».

وأضافت السيدة التي وقعت اسمها في نهاية الرسالة وتدعى سكينة محمد، قائلة: «أهديك كلمات وأرجو منك المعذرة لبساطة التعبير والضعف اللغوي، فلست بكاتبة ولا شاعرة، ولكن حبي الشديد لشخصكم قد صور الكلمات من فكرى ونبض قلبي ودفع يدي دفعاً لسطر هذه الدفقة الشعورية التي لم تتبع لأحد من قبل إلا لك».

كلمات السيدة تبعث الأمل لأحمد زكي

وأضافت «سكينة» في جرعة من الأمل للنمر الأسود في عز مرضه، وقالت: «أريد أيضًا أن أعلمك بأن والدي قدم بنفس تجربتك هذه وبإرادة الله مرت التجربة بسلام وشفاه الله وعافاه، تقبل مني وافر التمنيات بالشفاء العاجل ووافر الصحة والعافية»، ثم وقعت الرسالة قائلة: «أختك في الله / سكينة محمد عمرو شريف».