«مسار» وحبيبة صبري يزينان قائمة جوائز «كاف» للأفضل في 2024

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل من السيدات خلال عام 2024 في الحفل الذي سيقام في مدينة مراكش بدولة المغرب يوم 16 من ديسمبر المقبل، حيث تواجد فريق مسار ضمن الأندية المرشحة للتتويج بجائزة أفضل نادٍ.

ويعتبر أبرز المنافسين لفريق مسار في التتويج بجائزة الأفضل فريق الجيش الملكي المغربي ومازيمبي الكونغولي وصن داونز وكيب تاون من جنوب إفريقيا.

فيما لم تظهر أي لاعبة مصرية ضمن القائمة المرشحة للتتويج لأفضل لاعبة داخل القارة بحضور 10 لاعبات من بينهن 3 لاعبات من دولة المغرب.

وفي القائمة المرشة للتتويج بأفضل لاعبة شابة تواجدت حبيبة صبري لاعبة فريق مسار فيما تواجدت لاعبتان من دولة المغرب.

مسار يلعب على الميدالية البرونزية

وكان فريق مسار خلال الموسم الماضي نجح في الظهور بشكل جيد في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يتأهل لنصف نهائي النسخة الحالية ويخسر أمام الجيش الملكي المغربي ليخوض مباراة على الميدالية البرونزية.

ويستعد فريق «مسار» لخوض مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، الجمعة المقبل، في حين يواجه «ايدو كوينز» النيجيري على ملعب بن محمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024.

وكان دوري السيدات انطلق هذا الموسم بقوة كبيرة بين جميع الأندية وفي مقدمتهم النادي الأهلي.