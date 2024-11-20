7 نجوم يقتربون من الرحيل عن الأهلي في يناير

دخل 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قائمة المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق خلال يناير المقبل، وذلك لعدة أسباب مختلفة على رأسها ضخ دماء جديدة وطلب آخرين الخروج بحثًا عن فرصة المشاركة نظرًا للاستبعاد المستمر من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وعلم «الوطن سبورت» أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، يعقد محمد رمضان جلسة عاجلة مع مارسيل كولر لحسم مصير رحيل 7 لاعبين عن صفوف الفريق في يناير المقبل؛ لبدء مناقشة اللاعبين في مصيرهم بشكل نهائي.

مصير رحيل 7 لاعبين عن الأهلي في يناير 2025

بيرسي تاو لاعب الأهلي

ويرغب الأهلي في الاستغناء عن أحد الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم من أجل ضم بديل أجنبي في مركز الجناح، فيما يأتي قرار رحيل كهربا بحثًا عن المشاركة والتعويض المادي في ظل الضائقة المادية التي يمر بها اللاعب بسبب غرامة نادي الزمالك.

وطلب الثنائي حمزة علاء وعمر الساعي الخروج في يناير نظرًا لصعوبة مشاركتهما مع الفريق، وأخيرًا يأتي رحيل يوسف أيمن وعلي معلول بسبب عدم الحاجة إلى خدماتهم من قبل الجهاز الفني بقيادة كولر.

كولر يرفض رحيل حمزة علاء وسر ابتعاد كهربا عن الحسابات

وقال مصدر مسئول داخل الأهلي، إن كولر رحب بجميع اللاعبين المذكورين سابقا باستثناء حمزة علاء الذي تمسك المدرب السويسري باستمراره لعدم حدوث أزمة في مركز حراسة المرمى.

وجاء ترحيب كولر برحيل رضا سليم وبيرسي تاو نظرًا لحصوله على وعد من الإدارة بضم بديل أجنبي، فيما تأتي موافقته على رحيل كهربا بعد تراجع مستواه ودخوله في أزمات مع الجهاز المعاون.