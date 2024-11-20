الاتحاد السكندري يجري تعديلات فنية قبل مواجهة الأهلي بدوري nile

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته غدا الخميس، تأهبا لملاقاة الأهلي بعد غد الجمعة على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري nile.

وشهدت تدريبات زعيم الثغر محاضرة للاعبين، عرض خلالها القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق مجموعة من الحالات والمواقف لمباريات الأهلي أمام «سيراميكا كيلوباترا- وزد»، لشرح كيفية بناء الهجمات والخروج بالكرة من جانب لاعبي الأهلي.

ويدرس القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأخضر أمام الأهلي في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

الاتحاد يفتقد جهود 4 لاعبين

ويفتقد الاتحاد السكندري جهود كل من هشام عادل ومحمود متولي بسبب الإصابة، بينما جرى استبعاد عبدالرحمن خالد جبنة بسبب القرار التأديبي، إلى جانب خسارة جهود البرتغالي فيليب ناسيمنتو.

في سياق متصل، أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل جماهير زعيم الثغر لدعم الفريق ومساندته، وذلك لحاملي بطاقة المشجع «Fan ID» وتذكرة المباراة.

وأوضحت إدارة النادي، أن الحافلات المجانية ستتوفر يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب ستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، من الساعة الواحدة حتى الثانية بعد الظهر.