قرار نهائي يحسم مصير انتقال «ابنة» أسطورة الزمالك للعب في الأهلي

تحدث حازم إمام أسطورة الزمالك، عن إمكانية لعب ابنته في صفوف النادي الأهلي، قائلا إنّها في الوقت الحالي تلعب في أكاديمية، وترددت خلال الفترة الأخيرة أنباء أن النادي الأهلي سيرعى هذه الأكاديمية، متابعا: «بنتي قالت لي ابنتي لو حصل ده هلعب للأهلي».

سبب رفض حازم إمام لعب ابنته في النادي الأهلي

وأوضح أسطورة الزمالك: «رديت على ابنتي وقلت لها هذا لن يحدث، سنرى إن كان نادي الزمالك سيفتتح أكاديمية لتنتقلي إليها أو ستجلسين في المنزل، وربما سأنقلك لفريق زد، ردي ليس تقليلا من النادي الأهلي فهو فريق عظيم، لكن لا يمكن لذلك أن يحدث في عائلتنا بحكم انتمائها للقلعة البيضاء».

وتبرأ حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، من أزمة محمد شوقي نجم الأهلي والمدرب المساعد السابق في منتخب مصر، التي حدثت معه خلال فترة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

حازم إمام يتبرأ من أزمة «شوقي» مع منتخب مصر

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: «محمد شوقي غضب مني بعدما ظن أنّني لم أقف بجواره في الاستمرار مع منتخب مصر، الحقيقة أنّ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة هو من رفض تعيين مساعدين مصريين من الجهاز السابق».

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