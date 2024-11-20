محافظ كفرالشيخ يؤدي واجب العزاء فى وفاة اللاعب «محمد شوقي»

أدّى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك بمقر النادي بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمهندس عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء فريق كرة القدم بالنادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية والرياضية.

المحافظ: اللاعب محمد شوقي كان من الأسماء البارزة في نادي كفر الشيخ الرياضي

وأعرب المحافظ، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل اللاعب محمد شوقي، مؤكدًا أنّ الراحل كان من الأسماء البارزة في نادي كفر الشيخ الرياضي، موجهًا خالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب ولناديه كفر الشيخ الرياضي، والرياضيين وشباب كفر الشيخ عمومًا، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه وزملائه الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة اللاعب محمد شوقي

كان اللاعب محمد شوقي قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه كفر الشيخ أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي 14 نوفمبر الجاري، إذ نُقل إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، وخضع لجهود طبية مكثفة في محاولة لإنقاذ حياته، وإعادة النبض بشكل طبيعي للقلب، ثم نُقل إلى العناية المركزة تحت الملاحظة، قبل أنّ تتدهور حالته الصحية، ويعلن وفاته صباح أمس الثلاثاء.