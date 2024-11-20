سرادق عزاء للاعب كفر الشيخ الراحل.. وصرف كامل مستحقاته لنهاية الموسم

نظم نادي كفر الشيخ الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، سرادق عزاء للاعب محمد شوقي، الذي رحل أمس، ودفن بمقابر عائلته بمسقط رأسه بقرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

إقامة سرادق بنادي كفر الشيخ الرياضي لتلقي العزاء في وفاة اللاعب محمد شوقي

وأكد المهندس عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، في بيان، أنّ أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين عن الفريق يستقبلون المُعزين سواء من داخل محافظة كفر الشيخ أو خارجها، مقدماً العزاء لأسرة اللاعب محمد شوقي، مشيراً إلى أنّه سيتم صرف كامل مستحقات اللاعب لأخر الموسم، مع تقديم كل ما يُمكن لأسرة اللاعب.

فيما ذكر المحاسب مجدى الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضى والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنّ نادي كفر الشيخ الرياضي سيتلقى العزاء في فقيده اللاعب محمد شوقي، اليوم الأربعاء، بمقر نادي كفر الشيخ الاجتماعي من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساءً.

تفاصيل وفاة اللاعب محمد شوقي

وكان اللاعب محمد شوقي قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه كفر الشيخ أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي 14 نوفمبر الجاري، إذ تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، وخضع في المستشفى لجهود طبية مكثفة في محاولة لإنقاذ حياته، وإعادة النبض بشكل طبيعي للقلب، ثم نُقل إلى العناية المركزة تحت الملاحظة، قبل أنّ تتدهور حالته الصحية، ويعلن وفاته صباح أمس الثلاثاء.