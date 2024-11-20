153 وظيفة للمهندسين بالأزهر الشريف.. الشروط وكيفية التقديم

يسعى الأزهر الشريف إلى تطوير البنية التحتية وتطوير المشروعات الهندسية بمختلف قطاعاته، لذلك أعلن عبر موقعه الرسمي، عن حاجته إلى 153 مهندسًا للعمل بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية بمختلف المحافظات، حيث تُتاح هذه الفرصة للعاملين الدائمين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم «81» لعام 2016، مع مجموعة مميزة من التخصصات والمزايا.

شروط الوظائف الهندسية بالأزهر

يجب فيمن يتقدم على الوظائف الهندسية بالأزهر الشريف، أن يكون متوفرا فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات الهندسية التالية: «مدني - معماري - كهرباء - ميكانيكا - البرمجيات وتطوير التطبيقات - الاتصالات».

أن يكون من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم «81» لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

أن يكون على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، تمويل ذاتي، أو فصل مستقل.

عدم ممانعة جهة العمل الأصلية على الندب.

الحصول على مرتبة «ممتاز» في تقارير تقويم الأداء عن آخر عامين.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته.

اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة عند التقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، يحتوي على:

الاسم رباعي.

تاريخ الميلاد.

المؤهل والشعبة.

مرتبة تقرير تقويم الأداء لآخر عامين.

تاريخ التعيين «الفعلي والفرضي».

المجموعة النوعية.

المستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه.

الرقم التأميني.

الموقف الحالي «على قوة العمل، إجازة بدون مرتب، منتدب للخارج».

إثبات الخضوع لقانون الخدمة المدنية، والوظيفة على باب أول أجور دائمة بموازنة الدولة.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

- صورة طبق الأصل من قرار التعيين.

كيفية التقديم

تُقدَّم الطلبات الموضحة أعلاه باسم السيد الأستاذ/ مدير عام الشؤون الوظيفية باليد بالإدارة العامة للشؤون الوظيفية، داخل جامعة الأزهر بالحسين، مُدوَّن به رقم التليفون الشخصي، في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف؛ عبر هذا الرابط، على أن يتم التواصل مع المتقدم من عبر الهاتف المحمول، وفي حال الموافقة على الندم ينبغي تجهيز المستندات التالية:

- صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر عامين.

- بيان بتدرج الأجر الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخه.

- صحيفة جزاءات موضحًا بها:

الموقف من الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية.

بيان بالجزاءات التأديبية الموقعة على المتقدم.

ما صدر ضده من أحكام قضائية (إن وجدت).

تحليل مخدرات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

توزيع الوظائف على المحافظات

عدد المهندسين المطلوبين 153 مهندسًا موزعين على المحافظات كالتالي:

القاهرة: 6 مهندسين.

الجيزة: 7 مهندسين.

القليوبية: 4 مهندسين.

الغربية: 6 مهندسين.

الشرقية: 6 مهندسين.

المنوفية: 6 مهندسين.

الدقهلية: 8 مهندسين.

البحيرة: 8 مهندسين.

كفر الشيخ: 7 مهندسين.

الإسكندرية: 7 مهندسين.

مطروح: 7 مهندسين.

الإسماعيلية: 7 مهندسين.

السويس: 7 مهندسين.

بورسعيد: 3 مهندسين.

دمياط: 5 مهندسين.

جنوب سيناء: 7 مهندسين.

شمال سيناء: 4 مهندسين.

البحر الأحمر: 6 مهندسين.

الفيوم: 6 مهندسين.

بني سويف: 5 مهندسين.

المنيا: 5 مهندسين.

أسيوط: 3 مهندسين.

سوهاج: 8 مهندسين.

قنا: 3 مهندسين.

الأقصر: 5 مهندسين.

أسوان: مهندس واحد.

الوادي الجديد: 6 مهندسين.