صداقة قوية بين شام الذهبي وبسمة بوسيل.. «أكتر من إخوات» (فيديو)

في الساعات الماضية نشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من زيارتها لـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة في عيادتها من إحدى الدول العربية، وتفاعلت شام مع زيارة بسمة بترحاب شديد وتأثر، وكشفت لأول مرة عن صداقتهما القوية، الأمر لم يقتصر على الزيارة فقط، لكن بسمة بوسيل علقت على منشور جديد لشام تدعمها في مشروعها الجديد.

ويومًا بعد يوم تتوطد علاقة الصداقة بينهما، ما بين زيارات مفاجئة أو رسائل دعم من بسمة لـ شام والعكس.

صداقة بسمة بوسيل وشام الذهبي يقويها هذا الأمر

بعد الزيارة الأخيرة التي فاجأت فيها بسمة بوسيل صديقتها الصغيرة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، وكانت قد افتتحت عيادة تجميل في إحدى الدول العربية، تدعم بسمة شام في التعلقيات الجديدة التي تنشر فيها الأخيرة تفاصيل من الرحلة الجديدة.

ونشرت شام خلال الساعات الماضية منشورا جديدا من عيادتها تحث متابعيها على زيارة عيادتها الجديدة كتبت فيه: «اعثري على جمالك والانسجام المثالي بين العناية والأناقة عندنا، الجمال يبدأ من الداخل» ويعد المنشور دعاية لعيادتها الجديدة، وعلقت عليه بسمة بوسيل قائلة: «عيادتي الوحيدة الموثوق فيها».

في الفيديو المنتشر الذي بكت فيه شام الذهبي بعد زيارة بسمة بوسيل، تحدثت «شام» عن علاقتها ببسمة قائلة: «أنا عايزة أبكي، هي مش بس بسمة بوسيل هي أكتر من أختي وصديقتي المقربة، بسمة معايا من أول ما فتحت وهي أول حد دعمني في العيادة وبتشارك تفاصيلها على إنستجرام».

بسمة بوسيل في عيادة شام للعناية بالبشرة

ووظيفة شام الذهبي هي طبيبة تجميل، لذا؛ مع افتتاح عيادتها الجديدة، وثقت بسمة بوسيل مقطع فيديو قصير من داخل العيادة من جلسة عناية بالبشرة، عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على إنستجرام.