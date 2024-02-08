أول صور لحفيدة الفنانة أصالة.. ظهرت مع والدتها شام الذهبي

بإطلالة مميزة ظهرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، رفقة طفلتها «جيهان»، وهي تحتضنها، وشاركت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى.

أول ظهور لحفيدة الفنانة أصالة

«أنا ماما» تلك الكلمات التي دوَّنتها شام الذهبي على صورتها برفقة طفلتها، حيث تفاعل مع الكثير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: «والله وكبرتي وصرتي ماماي»، وأيضا «الله يحميكي ويحفظهالك يا رب».

ولدت شام طفلتها «جيهان» منذ أسابيع، حيث أعلنت من خلال منشور عبر إنستجرام عن هذا خبر السعيد في 24 ديسمبر الماضي وحينها علقت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي قائلة: «الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى» وتفاعل معها الكثير من النجوم والمتابعين.

سبب تسمية الطفلة بهذا الاسم

تم تسمية المولوده بهذا الاسم نسبة إلى والدة زوج شام الذهبي وهي السيدة جيهان نظير، خاصة أن الكثير كان يتوقع تسميتها على اسم الفنانة أصالة أو تسميتها «صولا».

كانت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، حريصة منذ بداية الإعلان حملها في شهر يوليو الماضي بشكل غير مباشرعلى مشاركة التغيرات التي تطرأ على جسدها، إذ ظهرت في جلسة تصوير، وحينها ألمحت إلى نوع الجنين معلقة: «يا ترى بنت ولا ولد، أكيد صولا عرفتكم»، وكانت مرتدية فستانا باللون اللبني الخاص الذي يشير إلى أن نوع المولد ذكر، واللون الوردي الخاص بالأنثى.