نجاح عملية زرع شريحة جلدية وأنسجة لمريض بمستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

تمكن فريق طبي بمستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ في الحفاظ على يد مريض إثر حادث أدى إلى فقدان شديد في الأنسجة، ووجود كسور متعددة بأصابع السبابة والوسطى، وفقد في جلد ظاهر اليد، مع وجود تهتك بالأوتار والأعصاب والشرايين.

تفاصيل إجراء الجراحة الناجحة

البداية كانت باستقبال قسم الطوارئ مستشفى قلين التخصصي مريضا تعرض لإصابة بآلة زراعية نتج عنها إصابة بالغة باليد اليمنى مع وجود كسور متعددة بأصابع السبابة والوسطى، وفقد في جلد ظاهر اليد، مع وجود تهتك بالأوتار والأعصاب والشرايين، وجرى عمل الإسعافات الأولية بالاستقبال، وحجز الحالة بقسم الجراحة، وتجهيزه للعمليات، حيث تم عمل إعادة بناء للأنسجة عن طريق نقل شريحة جلدية صفقية من الفخذ الأيمن والبطن، ثم فصل الشريحة بعد شهر من تاريخ الجراحة الأولى، حتى أصبح المريض حالياً في مرحلة إعادة التأهيل عن طريق العلاج الطبيعي.