«الشباب والرياضة» تعلن توفير وظيفة لـ أرملة الراحل محمد شوقي

قال الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي أصدر تعليمات اليوم، بتوفير كل الطلبات المادية لأسرة الراحل محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ.

وتابع الدكتور محمد الشاذلي خلال تصريحات تليفزيونية: «سيكون هناك دعم كامل لأسرة محمد شوقي بناءً على تعليمات وزير الشباب والرياضة».

وزير الرياضة يطلب تنفيذ كل الطلبات الخاصة بأسرة الراحل شوقي

وأضاف: «الدكتور صبحي طلب تنفيذ كل الطلبات الخاصة بأسرة محمد شوقي، وقطاعات الوزارة بالكامل ستدرس حالة نجل محمد شوقي الصحية، وتوفير جميع طلباته فيما يخص التعليم في كل مراحله».

وكشف أن وزير الشباب والرياضة، قرر توفير وظيفة دائمة لأرملة الراحل محمد شوقي، وسنتواصل مع وزارة الصحة لتوقيع كشف طبي عاجل على نجل الراحل، بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

مبادرات لصالح أسرة الراحل محمد شوقي

وكانت الساعات الماضية شهدت مبادرات رائعة من جانب محمد النني لاعب المنتخب الوطني، ومحمد سمير لاعب فريق زد الحالي والأهلي السابق، ونادي إنبي، من أجل تقديم مساعدات مادية لأسرة الراحل محمد شوقي.