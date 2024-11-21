بيرسي تاو يخالف التوقعات ويحسم موقف رحيله عن الأهلي

رد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، على الشائعات التي طالته مؤخرًا، بشأن قرب رحيله عن جدران الجزيرة، بدعوى تراجع مستواه وعدم اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر عليه خلال الفترة الأخيرة.

بيرسي تاو: سأقدم موسم مختلف مع النادي الأهلي

وخرج بيرسي تاو ليقول في رسالة تلفزيونية عبر قناة الأهلي ردًا على الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيله: إنه جاهز لتقديم موسم كبير للرد على كافة الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يتدرب بشكل جيد في الوقت الحالي من أجل التجهيز للمرحلة المقبلة.

بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي

ويرتبط اسم بيرسي تاو بالرحيل عن النادي الأهلي، وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل عدم مشاركة اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية، وخروجه من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

وذكرت مصادر أن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، سيقود التفاوض مع بيرسي تاو، وذلك من أجل إنهاء ملف رحيله عن الفريق، خاصة وأن كولر يرغب في ضم لاعبين أجانب خلال الميركاتو الشتوي القادم، استعداداً لمسابقة كأس العالم للأندية 2025.