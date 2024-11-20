مونديال الأندية 2025 يبعد بيرسي تاو عن الأهلي ويحدد فريقه الجديد

اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن الأحمر، إذ أن هناك محاولات جادة من رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، لاستقطاب اللاعب للانضمام إلى الفريق خلال الموسم المقبل.

مدرب الوداد يفتح اتصالات مكثفة مع تاو

وفتح المدير الفني لفريق الوداد اتصالات مكثفة مع بيرسي تاو خلال الفترة الماضية، من أجل إقناعه باللعب في المغرب بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وأقنع موكوينا مهاجم الأهلي بمشروع الوداد المغربي، وبناء فريق قوي للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، واستعادة السيطرة على أفريقيا مرة أخرى، وقد يكون ذلك من الأمور التي قد تقرب اللاعب الجنوب أفريقي من تحديد وجهته المقبلة.

موكوينا يقنع بيرسي تاو بمشروع الوداد المغربي

ويعد وجود رولاني موكوينا على رأس الجهاز الفني للنادي المغربي سببا في زيادة فرص انضمام «تاو» للوداد؛ لا سيما بسبب العلاقة القوية بين اللاعب والمدير الفني منذ أن كان الثنائي في فريق صن داونز قبل سنوات، بجانب الصفقات القوية التي أبرمها الوداد في الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري؛ إذ يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير المقبل.