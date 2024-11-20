قرار جديد في الأهلي بشأن بيرسي تاو.. تحرك مفاجئ يقلب الموازين

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن وجود قرار داخل النادي الأهلي برحيل بيرسي تاو في يناير المقبل من أجل الاستفادة المادية من رحيله وعدم رحيله بشكل مجاني كما ردد البعض.

وقالت صحيفة thesouthafrican الجنوب أفريقية أن كايزر تشيفز وغيره من فرق الدوري الممتاز قد يكونون في حالة تأهب قصوى إذا غادر بيرسي تاو، كما هو متوقع حسب العديد من المصادر.

وأكدت الصحيفة بأن النادي الأهلي يرغب في بيع بيرسي تاو خلال الفترة المقبلة من أجل استرداد بعض من الأموال التي تم دفعها لبرايتون الإنجليزي في عام 2021 من أجل التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي البالغ من العمر 30 عامًا والذي كان لاعبًا قويًا بالنسبة لهم، إلا أنهم يشعرون أن أداءه تراجع خلال الفترة الماضية.

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو 29 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 116 مباراة مع الأهلي.

وتوج بـ11 لقب مع الأهلي الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الأفريقي مرة وحيدة، فضلا عن حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.