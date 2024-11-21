ليلة الفزع النووي: الأمريكيون والإسرائيليون يبيتون داخل الملاجئ وروسيا تقرر تصنيع ملاجىء متنقلة

روسيا تستعد لحرب نووية وسط تعليمات موظفي للسفارة الأمريكية بدخول الملاجئ وتسريبات لمسودة لوقف اطلاق النار في لبنان وأمريكا تؤجل تسليم أسلحة لإسرائيل.

اشتعل الرأي العالمي بالعديد من الأحداث العالمية، والتي تضمنت استعداد روسيا لحرب نووية خلال الأيام المقبلة، وتعليمات لموظفي السفارة الأمريكية بدخول الملاجئ، وإعلام عبري يكشف عن تفاصيل مسودة وقف إطلاق النار في لبنان وأمريكا تؤجل تسليم أسلحة لدولة الاحتلال، والمجتمع الإسرائيلي يعاني من الاكتئاب والقلق، فماذا حدث ليلا؟

غلق سفارات ومخاوف في أوكرانيا من هجوم روسي

في تطور غير مسبوق منذ سنوات، نشرت شبكة CNN تقارير تفيد بحدوث هجوم روسي كبير باستخدام أسلحة نووية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أثار حالة من الذعر على نطاق واسع.

تزامن ذلك مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات لموظفي سفارتها في كييف بالاختباء داخل الملاجئ بشكل مؤقت، وتم إغلاق السفارة أمام الجمهور.

لم يقتصر الإجراء على السفارة الأمريكية فقط، بل تبعتها سفارات أوروبية أخرى، مثل اليونانية والإسبانية والإيطالية، التي أعلنت هي الأخرى إغلاق أبوابها مؤقتًا كإجراء احترازي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن استخبارات الدفاع الأوكرانية تحذيرًا من هجوم روسي واسع النطاق على كييف باستخدام أسلحة نووية، مما أدى إلى انتشار الذعر بين السكان.

ومع ذلك، نفت استخبارات الدفاع الأوكرانية عبر منشور على تيليجرام صحة هذه المزاعم، موضحة أن الرسائل المتداولة تحمل علامات تدل على كونها جزءًا من "حملة إعلامية نفسية روسية"

روسيا تستعد لحرب نووية

في تطور آخر أثار تساؤلات حول استعداد روسيا لحرب نووية، أعلنت موسكو عن بدء الإنتاج الصناعي لملاجئ متطورة «واقية من الانفجارات النووية».

ووفقًا لوكالة تاس، بدأ الإنتاج في مدينة دزيرجينسك بمحافظة نيجني نوفغورود، بعد سنوات من البحث والتطوير بقيادة معهد أبحاث الدفاع المدني والطوارئ.

هذه الملاجئ المتنقلة، التي تحمل اسم «كوب – إم»، تتميز بقدرتها على حماية السكان من تهديدات متعددة، منها الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتلوث الإشعاعي، وصولًا إلى الإشعاع الناتج عن الانفجارات النووية.

جيش الاحتلال يقر بخسائر إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا عن مقتل ثلاثة من جنوده خلال الاشتباكات الجارية في جنوب لبنان. من بين القتلى، زيف حانوخ إرليخ، باحث إسرائيلي يبلغ من العمر 70 عامًا من مستوطنة عوفرا، بينما لم يتم الإفصاح عن اسم الجندي الثاني حتى إخطار عائلته. بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أكد بيان جيش الاحتلال مقتل جندي آخر في المواجهات الدائرة في جنوب لبنان، مما يرفع إجمالي قتلى الجنود في هذه المعارك إلى 52 منذ بدء التوغل الإسرائيلي في المنطقة.

وفقًا لجيش الاحتلال، بلغ إجمالي القتلى في صفوفه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر العام الماضي 805 قتلى، من بينهم 52 جنديًا سقطوا في معارك جنوب لبنان وحدها.

أمريكا تؤجل تسليم أسلحة لإسرائيل

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تأجيل تسليم شحنة أسلحة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، تشمل 20 ألف قنبلة ثقيلة من طراز مارك 84، والتي يبلغ وزن الواحدة منها نحو طن، مما يجعلها الأثقل في سلسلة قنابل مارك 80 الأمريكية.

من المرجح أن يؤثر هذا التأخير على خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما قد يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات استهداف المواقع الاستراتيجية المحصنة، خاصة في ظل تصاعد التحديات الميدانية على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام أمريكا حق الفيتو

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في بيان صحفي أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو للمرة الرابعة يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق، ويزيد من تحديه لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الإسرائيليون يعانون من الاكتئاب

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تدهور كبير في الحالة النفسية للمجتمع الإسرائيلي، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية. وذكرت القناة 12 العبرية، كما نقلت عنها قناة القاهرة الإخبارية، أن استهلاك الأدوية النفسية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2024.

أظهرت دراسة أجراها مركز ميتيف بالتعاون مع منظمة ICA أن الأطفال والمراهقين الإسرائيليين يعانون من أعراض متعددة، أبرزها القلق، الاكتئاب، الشعور بالانفصال، وافتقاد الروتين اليومي منذ 7 أكتوبر 2023.

وصرح البروفيسور عنات شوشاني، الذي قاد الدراسة، بأن "الوضع يشهد تدهورًا حادًا، ويحتاج الشباب إلى دعم عاجل ومكثف".

تسريب مسودة وقف اطلاق النار في لبنان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تسريبات حول مسودة اتفاق محتمل بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك تحديات كبيرة قد تعرقل إتمام الاتفاق، رغم الجهود الدولية المبذولة لدفع المفاوضات قدمًا، والذي يعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي 1701 و1559، اللذين يمنعان أي توسع عسكري لحزب الله في جنوب لبنان.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية 13، تشمل المسودة البنود التالية، نشر الجيش اللبناني على الحدود البرية والبحرية، بما فيها المعابر غير الرسمية، لضمان ضبط الحدود ومنع التصعيد.

تقديم الولايات المتحدة تعهدات كتابية للطرفين، تشمل ضمان حق الاحتلال الإسرائيلي في «الدفاع عن النفس» ضد أي تهديد أمني من لبنان.

كما يسمح لجيش الاحتلال بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية لمدة تصل إلى 60 يومًا مع بدء تنفيذ الاتفاق، على أن ينسحب بالكامل بعد انتهاء هذه الفترة.

رغم المحادثات الإيجابية التي أجراها المبعوث الأمريكي أموس هوكستاين مع المسؤولين اللبنانيين، لا تزال هناك عقبات رئيسية، أبرزها رفض لبنان منح الاحتلال الإسرائيلي حرية الحركة داخل أراضيه، مما يعرقل الوصول إلى صيغة توافقية.

الفصائل تستهدف ميركافا وتجمعات للاحتلال

وكشفت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت دبابة ميركافا وناقلة جند تابعة للاحتلال بقذيفتي الياسين 105 في منطقة أصلان غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قصفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

حزب الله يستهدف 3 قواعد عسكرية في الشمال

أعلن حزب الله في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن شنه 23 هجومًا واسعًا استهدف مواقع مختلفة في الشمال الإسرائيلي.

وشملت الهجمات غارات جوية بواسطة طائرات مُسيّرة هجومية وصليات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية متعددة، مما أسفر عن إصابات دقيقة في أهداف محددة.

وأضاف الحزب أنه استهدف 3 قواعد عسكرية، وهي قاعدة أييليت: مقر قيادي مستحدث للفرقة 91 غرب مستوطنة أييليت هشاحر، وقاعدة لوجستية للفرقة 146: شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهاريا، قاعدة شراغا: المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالي مدينة عكا.