السلطات الروسية تفرض قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولجوجراد كتب: عمرو هلال 08:06 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024 طائرة فرضت السلطات الروسية، قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولجوجراد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: هجوم أوكراني بالصواريخ على مناطق تقع تحت سيطرة روسيا سفير أوكراني سابق: روسيا تحاول تدمير بلدنا من خلال هذه الحرب «جي إس إم للأبحاث»: روسيا تستعد لقصف صاروخي على أوكرنيا الليلة أوكرانيا: روسيا تشن حربا إعلامية واسعة النطاق رئيس المركز الأوكراني للحوار: يجب الضغط على روسيا وأوكرانيا للوصول إلى تسوية سلمية البنتاجون يرد على مؤشرات احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا علم روسيا السلطات الروسية مطار فولجوجراد الطيران بقلم عمرو هلال