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السلطات الروسية تفرض قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولجوجراد

كتب:

عمرو هلال
08:06 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
طائرة

طائرة

فرضت السلطات الروسية، قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولجوجراد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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