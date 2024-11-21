5 أبراج لا تعرف التسامح.. «أصاحبها لا ينسون ولا يتركون حقهم»

بعض الأبراج تُعرف بكونها عنوانًا للصلابة وعدم التهاون مع الآخرين، وتتميز بشخصية قوية لا تقبل النسيان، فهم يحتفظون بكل موقف ويقفون عند كل خطأ، ويمتلك أصحاب هذه الأبراج قدرة استثنائية على التمسك بحقوقهم مهما طال الزمن، ولا يسمحون لأحد بأن يتجاوز حدودهم، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأبراج التي لا تغفر ولا تنسى، وفقًا لما نشرته صحيفة «Times Of India»، فما السبب وراء هذه الشخصية الصارمة؟

أصحاب برج العقرب.. لا تهاون في حقي

يتمتع مواليد برج العقرب بشخصيات قوية وعاطفية، عندما يتعلق الأمر بالمسامحة، يكافح مواليد برج العقرب للتخلي عن المشاعر القوية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وعادةً ما يميل إلي التمسك بالحقد ورغبته في الانتقام من أي شخص يلحق به الأذى، لذلك هو من اكثر الأبراج التي لا يمكن أن تسامح، ويخطط للانتقام في حالات الخيانة والغدر ويفقد في الوقت عينه ثقته بمعظم بجميع المحيطين به، ويكون التسامح والنسيان أمرًا صعبًا بالنسبة لمواليد برج العقرب لأنهم يميلون إلى تذكر والتفكير في الأذى الماضي.

برج الجدي.. لا للتسامح

إن مواليد برج الجدي؛ من أكثر الأبراج الذين يتحملون المسؤولية بجدية. ورغم أن هذه السمة مفيدة في كثير من الأحيان، إلا أنها قد تجعل من التسامح والنسيان تحديًا، ويجدون صعوبة في تجاوز أخطاء الماضي لأنهم يرون أن التسامح مرتبط بالمسؤولية والمحاسبة.

برج الثور.. الولاء يمنعه من المسامحة

يتمتع أصحاب برج الثور بالاستقرار ويقدرون ما يعتقدون أنَّه صحيح، وقد يجعل هذا الشعور القوي بالولاء من الصعب عليهم أن يسامحوا وينسوا، وقد يتمسك الثور بالضغائن بسبب التزامهم بمبادئهم وما يعتقدون أنّه عادل.

برج العذراء.. التسامح صعب

مواليد برج العذراء معرفون بعقلهم التحليلي، وقد يجدون صعوبة في التسامح بسبب ميلهم إلى التفكير المفرط في الأشياء، وغالبًا ما يعيدون تشغيل الأحداث في أذهانهم، ويحللون كل التفاصيل، وتجعل هذه الطبيعة التحليلية من الصعب على برج العذراء التخلي عن الضغائن والمضي قدمًا.

برج السرطان.. التسامح ليس سهلًا

مواليد برج السرطان مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بمشاعرهم وأحبائهم، وعندما يتأذى من شخص قريب، يصبح التسامح رحلة صعبة، وتبقى الجروح العاطفية، مما يجعل من الصعب عليهم أن ينسوا الألم حقًا ويتجاوزوه، وقد تخلق مشاعرهم القوية إحجامًا عن التسامح بسهولة.