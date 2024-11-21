رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21-11-2024

كتب:

مارينا رؤوف
09:54 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
الدواجن في الأسواق

الدواجن في الأسواق

كشفت بورصة الدواجن اليوم الخميس 21-11-2024 عن آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والمزارع، التي تشهد تحديثا يوميا في سعر الكيلو الواحد وهو ما يؤثر على السعر للمستهلك.

سعر بورصة الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، في بورصة الدواجن على النحو التالي: 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن مستقرة في الأسعار لتسجل من 67 إلى 68 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية، ليسجل متوسط بين 75 و80 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم في الأسواق

وبلغ سعر الفراخ الساسو «الحمراء»، اليوم الخميس، في المزرعة من 82 إلى 83 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر الكيلو في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية، ليسجل السعر للمستهلك ما بين الـ 100 و110 جنيهات.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ويتراوح سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس في المحال والأسواق المختلفة للمستهلك، بين 115 و120 جنيها للكيلو الواحد.

اقرأ المزيد:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-11-2024 في بورصة الدواجن

بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024.. أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-11-2024 في بورصة الدواجن.. «آخر تحديث»

‎أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 18-11-2024 في بورصة الدواجن
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.