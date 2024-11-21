أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21-11-2024

كشفت بورصة الدواجن اليوم الخميس 21-11-2024 عن آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والمزارع، التي تشهد تحديثا يوميا في سعر الكيلو الواحد وهو ما يؤثر على السعر للمستهلك.

سعر بورصة الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، في بورصة الدواجن على النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن مستقرة في الأسعار لتسجل من 67 إلى 68 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية، ليسجل متوسط بين 75 و80 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم في الأسواق

وبلغ سعر الفراخ الساسو «الحمراء»، اليوم الخميس، في المزرعة من 82 إلى 83 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر الكيلو في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية، ليسجل السعر للمستهلك ما بين الـ 100 و110 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ويتراوح سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس في المحال والأسواق المختلفة للمستهلك، بين 115 و120 جنيها للكيلو الواحد.