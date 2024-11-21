سافر الأقصر وأسوان بـ2500.. فتح باب الحجز لثاني أفواج قطار الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة فتح باب الاشتراك في ثاني أفواج قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، بأسعار مخفضة كعادتها في إطلاق الرحلات لبلاد الجنوب خاصة في فصل الشتاء.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصل رحلات الأقصر وأسوان وثاني أفواج قطار الشباب، وتأتي كما يلي:

حجز ثاني أفواج قطار الشباب

وبدأت الإدارة المركزية لتنمية الشباب في استقبال الطلبات وفتح باب الاشتراك (تسجيل وسداد إلكتروني) في فعاليات الفوج الثاني من رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 29 نوفمبر، حتى 6 ديسمبر المقبل.

رحلات الأقصر وأسوان

ويمكن الحجز والتسجيل والسداد في رحلات الأقصر وأسوان من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة

يتم سداد قيمة الاشتراك من خلال خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة ماكينات فوري وبطاقة فيزا ومختلف الكروت البنكية.

ونعرض فيما يلي شروط الاشتراك في رحلات الأقصر وأسوان.

شروط رحلات الأقصر وأسوان

- السن من 18 – 45 سنة

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- قيمة الاشتراك 2500، ألفان وخمسمائة جنيهاً للفرد.

- يشترط خلو المشارك من جميع الأمراض المعدية والمزمنة والنفسية والعقلية وأمراض القلب والصرع، وفي حالة اكتشاف ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة الفوج بمعرفته الشخصية ودون أدنى مسؤولية على الوزارة (اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة).

- عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان الالتزام ببرنامج الوزارة وعدم تنفيذ أي مزارات خاصة خارج البرنامج.

- الالتزام بمواعيد التجمع والتحركات طوال فترة الرحلة.

- في حالة نشر أخبار مسيئة لوزارة الشباب والرياضة أو هيئة الإشراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الحيوانات الأليفة.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الاشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو مخالفات أو قضايا أمنية سيتم ترحيل المخالف فوراً على نفقته وبمعرفته ودون أدنى مسئولية على وزارة الشباب وعدم استكمال الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك ويحق للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

- ويتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة