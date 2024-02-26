قطار الشباب.. موعد الفوج الأخير من رحلة الأقصر وأسوان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، برئاسة فراج عبد المقصود، عن موعد الفوج الأخير من رحلة قطار الشباب الأقصر وأسوان، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 1 إلى 8 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

آخر موعد للحجز والسداد الإلكتروني في رحلة قطار الشباب

وحددت الوزارة آخر موعد للحجز والسداد الإلكتروني للفوج الأخير من رحلة قطار الشباب (الأقصر وأسوان)، والتي تستمر فعاليتها لمدة أسبوع، يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري.

يمكن للمشاركين الراغبين في التسجيل والحجز الإلكتروني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

شروط الاشتراك في رحلات قطار الأقصر وأسوان

السن من 18 حتى 40 سنة، ولا يسمح للأطفال نهائيًا.

التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة.

تكاليف الإقامة والاعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية على نفقة وزارة الشباب والرياضة.

مشاركة صفحة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ولا يُعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد.

قيمة الاشتراك بأسبقية السداد، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.يتم التسجيل والسداد إلكترونيًا من خلال أي فيزا أو أي كروت بنكية.

خلو المشارك من جميع الأمراض المعدية والمزمنة والنفسية والعقلية وأمراض القلب والصرع.

وتُعد رحلة قطار الشباب الأقصر وأسوان من أهم الأنشطة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، إذ تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، وتعريفهم بالمعالم السياحية والتاريخية في مصر، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وخلق علاقات اجتماعية جديدة بين الشباب من مختلف محافظات مصر.